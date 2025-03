Tornata a Milano con due gol all'attivo senza nessuno subito, vittoria che mette in discesa la strada verso i quarti di finale di Champions League, l'Inter si è rimessa immediatamente al lavoro al Bper Training Centre di Appiano Gentile, dove si è ritrovata questa mattina per l'allenamento odierno. Come vi già annunciato qualche ora fa (LEGGI QUI), anche Sky Sport conferma le buone notizie ricevute da Simone Inzaghi che può sorridere in vista del Monza, avversario atteso a San Siro sabato prossimo e sfida per la quale l'allenatore piacentino ritrova Carlos Augusto e riceve aggiornamenti positivi anche da Zalewski.

Il brasiliano potrebbe rientrare in gruppo già domani, rendendo all'allenatore nerazzurro una pedina per la corsia sinistra. Mentre l'ex Roma è in netto miglioramento e si avvicina alla fase finale di recupero dall’infortunio. Il polacco potrebbe essere convocato già tra la sfida col Monza e quella valida per il ritorno col Feyenoord.

