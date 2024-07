Giornata piena di impegni quella di domani per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter che domani darà il via alla nuova stagione con la conferenza stampa di presentazione dell'annata 2024/25, farà prima un pit-stop nella sede di Viale della Liberazione per apportare la firma sul rinnovo.

A renderlo noto è Sky Sport nell'aggiornamento di mercato della serata durante il quale l'emittente televisiva annuncia il punto finale della trattativa per il prolungamento di rapporto tra i Campioni d'Italia e il loro allenatore. Un punto finale di un romanzo che ha un lieto fine già noto alle cronache, e che a breve dunque sarà ufficiale: Inzaghi firmerà fino al 2026 a 6,5 milioni più 3 di bonus legati ai risultati di squadra.

