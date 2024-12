Simone Inzaghi rivoluziona l'Inter per la gara di Coppa Italia di stasera contro l'Udinese, operando nove cambi rispetto alla formazione scesa in campo all'Olimpico nel 6-0 tennistico rifilato alla Lazio. Gli unici superstiti sono Yann Bisseck, schierato nella posizione di centrale, e Alessandro Bastoni, braccetto di sinistra in un terzetto difensivo completato da Matteo Darmian; alle loro spalle Josep Martinez, all'esordio assoluto in nerazzurro. In mezzo, al contrario di quanto filtrava nella giornata di ieri, sarà Kristjan Asllani a svolgere il compito di playmaker, con Davide Frattesi e Piotr Zielinski ai suoi lati; i quinti sono Tajon Buchanan, alla prima da titolare in questa stagione, e Carlos Augusto. Davanti turno di riposo per la ThuLA: spazio alla coppia Taremi-Arnautovic. Lo riporta Sky Sport, prima di precisare che l'esito degli esami a cui si è sottoposto Nicolò Barella arriverà a breve.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!