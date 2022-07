Slitta di qualche ora il summit tra Inter e Torino per discutere dell'eventuale trasferimento di Gleison Bremer in nerazzurro. Come aggiorna Sky Sport, l'incontro era previsto nel primo pomeriggio (intorno alle 14), invece i due club si vedranno a cena per parlare del brasiliano.

"I nerazzurri rimarranno fermi sulla loro offerta da 30 milioni più bonus, sperando che il giocatore mantenga la priorità data all’Inter in precedenza - informa l'emittente satellitare sul suo sito -. La Juventus, invece, è convinta di avere le mani sul difensore grazie al suo rilancio da 40 milioni".