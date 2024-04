Simone Inzaghi sorride. A due giorni di distanza da Inter-Cagliari, il tecnico nerazzurro recupera totalmente anche Stefan De Vrij: come riportato da Sky Sport, il difensore olandese si è infatti allenato in gruppo ed è disponibile in vista della sfida di domenica sera contro il Cagliari.

Dopo i recuperi di Bastoni e Cuadrado, con il rientro di De Vrij, Inzaghi ha a disposizione il gruppo al completo in vista delle prossime due gare di campionato che potrebbero regalare all'Inter lo scudetto e la seconda stella.