Danilo D'Ambrosio (così come Milan Skriniar e Robin Gosens) non partirà per Roma, dove domani alle 18 è in programma la sfida-Champions dell'Olimpico contro i giallorossi dell'ex Mourinho. Lo riferisce Sky Sport.

Il difensore, uscito in anticipo dal Bentegodi durante Verona-Inter a scopo precauzionale, nella giornata di ieri aveva lavorato a parte per un leggero affaticamento muscolare. Inzaghi non ha intenzione di rischiare nulla e la decisione è di lasciare il numero 33 a Milano, dove tra pochi giorni è in programma l'andata della semifinale di Champions contro il Milan.

