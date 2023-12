E' finito attorno alle 13 l'allenamento della vigilia dell'Inter in preparazione alla gara col Bologna di Coppa Italia. Dalla seduta di Appiano Gentile non filtrano per ora informazioni precise sulla formazione, ma Sky Sport ipotizza le possibili scelte di Simone Inzaghi, il quale, come noto, dovrà fare a meno di Alexis Sanchez, ancora out per un piccolo affaticamento: in attacco, quindi, toccherà all'ex rossoblu Marko Arnautovic. Oltre all'austriaco, stando ai colleghi, avranno la loro occasione di mettersi in mostra anche Kristjan Asllani e Davide Frattesi, mentre non è escluso che Benjamin Pavard, pienamente recuperato, possa giocare qualche minuto.

