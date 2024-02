Nella seduta d'allenamento della vigilia di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League, Simone Inzaghi ha mischiato le carte, ma non dovrebbero esserci sorprese rispetto alle scelte di formazione che ha in mente (qui le ultime del nostro inviato). Stando a Sky Sport, ritorneranno al loro posto sulle rispettive corsie Federico Dimarco e Matteo Darmian, quest'ultimo in vantaggio su Denzel Dumfries nell'unico ballottaggio aperto. Tutto confermato, invece, nelle altre posizioni del campo: in attacco spazio alla ThuLa, in mezzo il trio degli insostituibili Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. In difesa, senza l'indisponibile Francesco Acerbi, sarà ancora Stefan de Vrij a guidare la linea difensiva completata da Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard.

