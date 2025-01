Il mercato dell'Inter a gennaio risulta caldo soprattutto nelle uscite. In attesa di capire quale sarà la decisione di Tomas Palacios (il Monza l'ha chiesto in prestito), un altro potenziale addio è quello di Tajon Buchanan. L'esterno canadese, ieri in campo nella ripresa della vincente trasferta di Lecce, è corteggiato da diversi club italiani e esteri: per l'ex Bruges, conferma Sky Sport, adesso c'è il Villarreal che spinge forte, anche se l'Inter preferirebbe vederlo nel nostro campionato con più continuità e non in Liga. L'addio sarebbe in prestito e per TJ si sono fatti anche i nomi di Monza, Torino, Fiorentina e Ajax.

Discorso diverso per Davide Frattesi, MVP del match del Via del Mare con la titolarità festeggiata con un gol, rigore procurato e una grande prestazione. Per il centrocampista si era parlato con insistenza di Roma e Napoli, ma secondo l'emittente in realtà "Frattesi non è mai stato vicino a lasciare l'Inter", che ne ha sempre sottolineato l'importanza fissando anche il prezzo ad almeno 45 milioni di euro. La prova di ieri e le parole del diretto interessato ("Sono felicissimo di rimanere qui. A partire dal gruppo a tutto lo staff, sono tutti una famiglia e cerco di ripagarli come posso. A volte le cose vanno bene a volte meno ma io sono felice qui") sembrano ora allontanare definitivamente il mercato.

