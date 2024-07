Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, in casa Inter si è creata l’esigenza di rinforzare il reparto arretrato. Sky Sport fa il punto sui giocatori che potrebbero fare al caso del club nerazzurro, che al momento sembra intenzionato a puntare su uno svincolato. I nomi più caldi sono sempre quelli di Ricardo Rodriguez e di Mario Hermoso.

Con lo svizzero c’è già un accordo per un contratto annuale, anche Simone Inzaghi avrebbe avallato il suo nome. Per lo spagnolo ex Atletico Madrid, invece, l’affare è più complicato, visto che la richiesta è quella di un accordo triennale. In parallelo all’idea dello svincolato c’è anche la possibilità di puntare su un giovane di prospettiva. Serve ovviamente il via libera di Oaktree prima di compiere qualunque operazione.