Il Chelsea sta facendo sul serio per Cesare Casadei , giovane centrocampista esploso nella Primavera dell'Inter e finito già nei discorsi tra i due club nella trattativa per il ritorno in nerazzuro di Lukaku. Secondo quanto risulta alla redazione di Sky Sport, i Blues hanno presentato una prima offerta che si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro per assicurarsi il classe 2003 a titolo definitivo .

L'Inter però non vuole perdere il controllo sul giocatore e il fatto di non poter inserire una recompra al momento rende difficile questa operazione. L'emittente satellitare non esclude che il Chelsea possa rilanciare nelle prossime ore per convincere il Biscione a far partire il ragazzo.