Arrivano risposte confortanti da Davide Frattesi, alle prese con il recupero dal risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra accusato nelle ore precedenti a Inter-Juve di domenica sera. Secondo Sky Sport, il centrocampista nerazzurro potrebbe saltare solo la gara di sabato in casa della Roma, per poi rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi venerdì 16 in casa con la Salernitana. Se ne saprà di più a partire da settimana prossima, quando lo staff medico valuterà le sue condizioni.

