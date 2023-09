Acerbi e Bastoni in campo entrambi dal 1'. Secondo quanto riportato da Sky Sport è questa l'ultima novità di formazione da registrare in casa Inter. Nonostante l'errore contro la Real Sociedad, il difensore classe 1999 va verso la conferma: in panchina andrà De Vrij, con Pavard confermato titolare sulla zona destra.

A centrocampo prima maglia da titolare per Frattesi, confermatissimo ancora Mkhitaryan. In mezzo torna Calhanoglu, riposo per Barella. Sulle fasce Dimarco e Darmian con Dumfries e Carlos Augusto pronti ad entrare dalla panchina, in avanti torna la Thu-La, anche se Sanchez scalpita per una chance dal 1'.

La probabile nerazzurra (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.