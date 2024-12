Ai box da qualche giorno per via di una contusione al ginocchio, Matteo Darmian sta meglio ma domani non parteciperà alla trasferta di Cagliari. Come riporta Sky Sport, Simone Inzaghi ha deciso di preservare l'ex giocatore del Torino per riaverlo a disposizione al 100% della condizione in tempo per la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Atalanta del 2 gennaio. A Riad, con la squadra, andranno pure Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, le cui situazioni verranno valutate dallo staff medico nei prossimi giorni.

