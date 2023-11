Terminato l'ultimo allenamento dell'Inter prima della partenza per Torino, dove la squadra di Simone Inzaghi affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. Per il derby d'Italia, l'allenatore dei nerazzurri ritrova definitivamente Juan Cuadrado che, al secondo training con il resto dei compagni, dunque sarà convocato per la sfida contro la sua ex squadra. A dirlo è Sky Sport che rende nota una buona e una cattiva nuova per i milanesi: se Cuadrado torna finalmente arruolabile, Inzaghi rischia di perdere Alexis Sanchez. Il cileno verso l'esclusione dai convocati per il problema alla caviglia riscontrato e reso noto dall'allenatore in conferenza stampa. Inzaghi farà la sua valutazione finale prima della decisione definitiva domani.

Inter allenamento terminato. Cuadrado ancora in gruppo e quindi partirà per Torino, Sanchez verso il no (problema alla caviglia). La certezza ci sarà domani ma questo è l’orientamento oggi. Inter che dovrà fare a meno anche di Pavard e Bastoni. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) November 25, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!