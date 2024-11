Dopo il fastidio accusato durante la partita contro il Galles che lo ha costretto a uscire dal campo al 45esimo, Hakan Calhanoglu resterà con il gruppo di Vincenzo Montella. La decisione nasce dalla 'serenità' calata sulla Turchia dopo l'esito degli esami svolti ieri dal capitano turco, esami che non hanno evidenziato stiramenti, lesioni né alcun tipo di infortunio grave per il quale far inquietare gli animi in quel di Appiano Gentile. Certo è, fa sapere Sky Sport, che l'Inter avrebbe preferito il rientro immediato del 20 di Inzaghi così da approfondire meglio il problema riscontrato e da procedere immediatamente con il lavoro personalizzato al quale dovrà sottoporsi una volta tornato in Italia per evitare che si incappi in un nuovo lungo stop.

Partita alla quale il giocatore dell'Inter non dovrebbe prendere parte su sollecito dello stesso club meneghino che ha chiesto allo staff turco di preservare il giocatore dopo il problema accusato durante la gara col Galles. Permane comunque il dubbio sulla sua presenza a Verona alla ripresa del campionato: chissà che il capitano dei Milli Takim non fornisca in tal senso delle indicazioni.

