Sembra giungere al capolinea la breve telenovela di mercato che ha riguardato negli ultimi giorni Tajon Buchanan. Il canadese è indirizzato verso il Villarreal, club che ha battuto anche la concorrenza delle pretendenti italiane e pronto ad accogliere l'esterno interista in prestito. Mentre l'affare con gli spagnoli è in dirittura d'arrivo e si potrebbe già chiudere nelle prossime ore, in Viale della Liberazione hanno già individuato il sostituto dell'ex Bruges.

Come fa sapere Gianluca Di Marzio su Sky Sport si tratta di Nicola Zalewski. Il centrocampista della Roma è anche nel mirino del Marsiglia, ma a prescindere da quale possa essere la sua destinazione finale il polacco, in scadenza il prossimo giugno, dovrebbe prima rinnovare il contratto che lo lega al club capitolino. I giallorossi intanto hanno fissato il prezzo qualora le squadre interessate al classe 2002 volessero acquistarlo a titolo definitivo: prezzo fissato a 5 milioni di euro più bonus.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!