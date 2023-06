Novità in casa Inter per quel che riguarda il calciomercato in uscita. Secondo quanto riportato da Sky Sport durante Calciomercato - L'Originale, infatti, Brozovic è sempre più vicino a lasciare l'Inter, i nerazzurri andranno poi all'assalto di Frattesi. L'Al Nassr è arrivato a 18 milioni per il croato, l'Inter ne chiede ancora di più. Anche il Barcellona si è interessato offrendo un triennale da 7 milioni l'anno al calciatore ed è pronto ad arrivare anch'esso a 18 milioni per il cartellino.

Ma è l'Al Nassr la squadra pronta ad accontentare club e calciatore. Brozovic deciderà nei prossimi giorni, ma è al passo d'addio. L'Inter poi si lancerà su Frattesi anticipando Juventus e Roma.