L'Al-Nassr, oggi a Milano con i suoi dirigenti, ha trovato l'accordo con l'Inter a 23 milioni di euro per acquistare Marcelo Brozovic. Che, da par suo, non ha dato ancora l'ok al trasferimento in Arabia Saudita: le parti lavorano in queste ore per avere il via libero definitivo, con il club di Riad che ha fiducia di chiudere l'affare.

Per quanto riguarda un altro nome in uscita, non si sono registrati passi avanti nelle ultime ore sul fronte André Onana, per il quale non è arrivata dal Manchester United l'offerta da 50 milioni di euro di bonus fissata in Viale della Liberazione per la cessione. Lo riporta Sky Sport.