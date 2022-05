Presenza non scontata, ma esiste la speranza di averlo in campo. Questo l'aggiornamento di SkySport24 sulle condizioni di Alessandro Bastoni, out dalla vigilia di Bologna-Inter per un problema a un polpaccio. Il difensore nerazzurro sta meglio e oggi, con ogni probabilità, sarà decisivo l'allenamento di nuovo in gruppo per decidere sul suo impiego contro la Juventus.

"Lui vuole fare di tutto per esserci dal 1'. Fosse una partita normale, la salterebbe: non è al top e non sarebbe rischiato. Ma essendo una finale, allora le cose cambiano e si può andare oltre anche a un fastidio muscolare", riferisce l'inviato Matteo Barzaghi di Sky.