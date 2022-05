In casa Inter filtra ottimismo per il rientro di Alessandro Bastoni per la finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus. Il difensore è rimasto ai box nelle ultime tre partite per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, ma potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per la notte dell'Olimpico che mette in palio un altro trofeo anche se oggi non si è allenato in gruppo. Potrebbe comunque farlo domani, aggiorna Sky Sport, spiegando che nella seduta odierna "la squadra ha lavorato tanto e intensamente, dunque accelerarne il rientro sarebbe stato rischioso. C'è comunque ottimismo e ci sono buone speranze di averlo contro la Juve, ma chiaramente sarà il fisico del difensore classe '99 a dare risposte nei prossimi due giorni".