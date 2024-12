Archiviato il roboante 6-0 ottenuto in casa della Lazio, l'Inter si appresta ad affrontare l'Udinese in Coppa Italia per la sfida valida per gli ottavi di finale in programma per domani a San Siro. La sfida contro i bianconeri sarà l'occasione per vedere esordire Pep Martinez, portiere prelevato dal Genoa nella scorsa finestra di mercato e fin qui mai impiegato da Simone Inzaghi. Contro la squadra di Runjaic, il tecnico piacentino concederà un po' di riposo allo spremutissimo Stefan De Vrij, al netto dell'ottimo stato di forma di cui l'olandese sta godendo al momento, e al suo posto dovrebbe schierare un inedito Yann Bisseck, inedito quantomeno dal primo minuto. Completano la linea difensiva Darmian e Bastoni. I grandi cambiamenti riguardano centrocampo e attacco: la grande novità è la titolarità di Buchanan sulla corsia di destra della linea di centrocampo, speculare a Carlos Augusto. Frattesi e Zielinski saranno le mezzali, ballottaggio Calhanoglu-Asllani per la titolarità in cabina di regia, con il turco leggermente più avanti rispetto all'ex Empoli. Attacco affidato a Taremi e Arnautovic. Capitolo a sé è quello che riguarda Nicolò Barella, uscito acciaccato dall'Olimpico.

Il centrocampista sardo salterà quasi sicuramente la sfida contro l'Udinese e potrebbe essere risparmiato anche con il Como, per tentare di recuperare al meglio per la sfida del prossimo 28 dicembre contro il suo ex Cagliari.

PROBABILE INTER (3-5-2): Pep Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos; Taremi, Arnautovic.

