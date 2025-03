In attesa di Simone Inzaghi e Stefan De Vrij in conferenza stampa e alle varie TV, Sky Sport svela gli aggiornamenti sui potenziali accoppiamenti per la formazione di domani contro il Feyenoord. Accoppiamenti, ballottaggi e dubbi che l'emittente televisiva elenca partendo dai più ovvi: sarà Sommer, tornato a disposizione, o Pepo Martinez a difendere i pali dell'Inter? Interrogativo al quale, al momento, può rispondere solo Inzaghi e chissà che non sia lui stesso a farlo più tardi. Rispetto alle novità di campo date precedentemente, i nuovi scenari riguardano il centrocampo, dove Kristjan Asllani sembrerebbe in vantaggio su Hakan Calhanoglu, indirizzato verso la panchina iniziale, ma non solo. Si apre anche una nuova ipotesi.

Confermato esterno a sinistra Alessandro Bastoni, la novità potrebbe essere Piotr Zielinski al posto di Henrikh Mkhitaryan con Barella mezzala destra e Dumfries quinto speculare a Bastoni. Un'idea pensata come eventuale soluzione tattica alternativa nel caso in cui sia necessario portare forze nuove a sinistra, lì dove la squadra è in grossa emergenza. L'armeno infatti potrebbe anche essere adattato in un eventuale 4-4-2, come esterno sinistro, al posto di Bastoni che arretrerebbe.

