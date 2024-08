Tomas Palacios non ha ancora firmato il suo contratto con l'Inter a causa dei problemi tra l'Indipendente Rivadavia, dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione, e il Talleres, club proprietario del cartellino. Sky Sport fa il punto sull'intricata questione spiegando che non c'è nessun intoppo nella trattativa con i nerazzurri, ma restano alcuni dettagli da risolvere tra le due società argentine.

In estrema sintesi, manca ancora l'accordo sui termini del riscatto che il Rivadavia aveva sul classe 2003. "Per la definizione totale, serve che i due club si mettano d'accordo su questi termini della vendita - aggiunge Gianlucadimarzio.com -. Si lavora con ottimismo per la chiusura definitiva del trasferimento". Gli intermediari che si sono occupati dell'operazione sono a lavoro con i dirigenti del club di Mendoza per trovare la quadra finale.

