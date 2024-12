Regna massima cautela ad Appiano Gentile rispetto al recupero di Francesco Acerbi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi il difensore ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo, ma è facile che non basti per metterlo a disposizione di Simone Inzaghi in tempo per martedì, quando l'Inter sarà di scena a Leverkusen contro il Bayer per la sesta giornata di Champions League. Domani mattina verrà presa la decisione finale sulla convocazione di Acerbi che, nel caso in cui non dovesse farcela, rientrerà tra i convocati con la Lazio tra otto giorni.

