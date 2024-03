Il tanto atteso confronto tra Francesco Acerbi e l'Inter sarebbe già andato in scena, contrariamente a quanto era trapelato nelle scorse ore. Le parti si sono parlate di quanto successo domenica sera nella sfida tra i nerazzurri e il Napoli, durante la quale il difensore ex Lazio avrebbe rivolto un'offesa razzista a Juan Jesus. Ora, riferisce Sky Sport, si resta in attesa di una presa di posizione ufficiale del club milanese, che ieri aveva dichiarato di voler far luce sulle esatte dinamiche dell'accaduto.

