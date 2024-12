Buone notizie per l'Inter di Simone Inzaghi che in vista dell’ultima partita del 2024, in programma per questo pomeriggio all'Unipol Domus di Cagliari, ritrova De Vrij al massimo della forma. Il difensore olandese, come fa sapere Sky Sport, acciaccato con il Como, e per ciò subentrato dalla panchina, ha recuperato completamente e tornerà titolare.

Tornato De Vrij disponibile, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti nell’undici che Inzaghi schiererà contro la squadra di Davide Nicola rispetto alla formazione vista contro il Como che vedrà come unico assente Carlos Augusto. Sommer dunque tra i pali, protetto da Bisseck, De Vrij e Bastoni, con quest’ultimo che torna nella posizione di braccetto sinistro, lasciando il posto al rientrante numero 6. Linea di centrocampo composta da Dumfries a destra, Dimarco a sinistra, Barella e Mkhitaryan sulle mezzali e Calhanoglu al centro. Davanti, attacco affidato alla ThuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

