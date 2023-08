Arrivano dalla Germania nuovi aggiornamenti sul fronte Benjamin Pavard. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sports Deutschland Florian Pettenberg, l'Inter ha alzato la posta: il club nerazzurro ha infatti avanzato una nuova offerta da 35 milioni di euro, bonus inclusi, nella giornata di oggi. Il Bayern Monaco vorrebbe 40 milioni per un giocatore in scadenza nel 2024, ma le parti sono comunque vicine e le trattative vanno avanti. Il giocatore, intanto, andrà in panchina questa sera nel match contro il Werder Brema, rimpiazzato da Noussair Mazraoui.

🆕 @Inter has submitted a new offer close to €35m with add-ons included today.



➡️ Bayern bosses still want €40m + add-ons. Negotiations ongoing.



Pavard is expected to sit on the bench against @werderbremen tonight - as Mazraoui has started in the final training session… pic.twitter.com/07RqZ7jzFK