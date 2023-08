Arrivano nuovi importanti aggiornamenti dalla Germania sul fronte Pavard. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg (che da tempo segue le vicende dei bavaresi), l'offerta presentata dall'Inter in giornata al Bayern Monaco si avvicina ai 30 milioni di euro bonus compresi.

Il club tedesco non considera incedibile il giocatore dopo che lo stesso ha ribadito nella giornata di ieri di lasciare il club, ma Pavard viene valutato oltre 40 milioni di euro in questo preciso momento. Il club nerazzurro, che ha un principio d'accordo con lo stesso Pavard, sarà costretto dunque ad alzare l'asticella per arrivare al difensore. Se non arriverà nessuna offerta adeguata, i dirigenti del Bayern stanno valutando la possibilità anche di perderlo a parametro zero nel 2024.