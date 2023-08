Nuovo sondaggio per Joaquin Correa ed è di quelli che possono smuovere la situazione. Secondo Sportitalia è stato il Lipsia a chiedere informazioni sul Tucu, che ormai sta valutando l'idea di lasciare l'Inter per timore di una stagione ai margini. Il club nerazzurro è disposto a cederlo in prestito, meglio se oneroso, o a titolo definitivo per una quindicina di milioni.

Tra le alternative, nessuna novità dall'Arabia, restano in piedi le piste che portano al Betis Siviglia, al Torino, oppure al Bournemouth. La partenza di Correa porterebbe in automatico all'ingaggio dello svincolato Alexis Sanchez, che attende solo il semaforo verde da Milano.