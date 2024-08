Si aggiunge un'altra pretendente nella corsa di mercato per Federico Chiesa, giocatore destinato a lasciare la Juventus prima della fine di questa sessione estiva. Oltre alle italiane Inter, Roma e Napoli, ora spunta anche il Barcellona. Un'indiscrezione lanciata qualche giorno fa dai colleghi catalani di Sport che in queste ore trova conferme nella redazione di Sportitalia: gli agenti de nazionale italiano lo hanno proposto ai blaugrana, che sono in fase valutativa, senza aver tuttavia approfondito il dossier.

