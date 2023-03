Sulla questione del rinnovo di Alessandro Bastoni arriva la notizia di Sportitalia, secondo cui il difensore, in scadenza nel 2024, non avrebbe nessuna voglia di lasciare i nerazzurri nonostante le tante offerte da big europee. "Il centrale classe '99 vede solo nerazzurro nel suo futuro: il suo entourage, capitanato da Tullio Tinti, spinge per portare il giocatore a parametro zero l'anno prossimo, ma Bastoni vuole il rinnovo di contratto con l'Inter, con consistente aumento. Al momento l'ex Atalanta e Parma prende circa 3,5 milioni all'anno, l'obiettivo del calciatore sarebbe quello di arrivare a 6/7 a stagione. Una scelta quasi in controtendenza nel calcio contemporaneo, quella di Bastoni".