Marcus Thuram torna in orbita Inter. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l'attaccante francese in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach è ancora nel mirino della dirigenza nerazzurra. L'Inter infatti avrebbe ripreso i contatti dopo l'addio di Dzeko, promesso sposo del Fenerbahçe.

Su Thuram al momento restano in pole Psg e Milan, ma la dirigenza nerazzurra non è da considerare fuori dalla corsa. L'attaccante francese potrebbe rappresentare un'occasione a zero sul mercato per rafforzare un attacco ancora pieno di incognite. Al momento l'unico certo di farne parte in vista della prossima stagione è Lautaro, con Dzeko e Correa ai saluti. Tutto in attesa di stabilire il futuro di Lukaku con il Chelsea.