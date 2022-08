Francesco Acerbi sembra tornato fortemente d'attualità in casa Inter. Come riportato da Repubblica, nelle ultime ore c'è stato prima un sorpasso e poi un controsorpasso tra lo stesso difensore della Lazio e Manuel Akanji. Questa mattina - visti i contatti serrati con il Dortmund - il difensore svizzero aveva superato l'azzurro, ma nel pomeriggio qualcosa è cambiato. Nuovi contatti tra Lazio e Inter hanno fatto entrare nel vivo la trattativa. Claudio Lotito apre al prestito con obbligo di riscatto, mentre Giuseppe Marotta punta al diritto di riscatto. Domani altri contatti tra le parti, con l'Inter che prova ad accelerare per il difensore.