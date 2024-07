Continuano le trattative tra Inter e Olympique Marsiglia per l'approdo alla corte di Roberto De Zerbi del gioiellino Valentin Carboni, fortemente voluto dall'ex tecnico del Sassuolo. La Repubblica offre alcuni aggiornamenti in merito alle cifre dell'affare: la base è quella di un prestito oneroso a 1 o 1,5 milioni più stipendio pagato dai Phocéens, che si prenderanno anche carico dell'ingaggio del giocatore. Questa scelta permetterebbe ai nerazzurri di risparmiare quattro milioni di euro.

Verrà poi inserita l'opzione di riscatto per il Marsiglia fissata a 40 milioni, che però, per la somma di 3 o 4 milioni, può essere annullata dall'Inter che andrebbe a riprendersi il giocatore. Per la definizione dell'operazione si attende ora solo il ritorno dalle vacanze dell'attaccante, reduce dall'esperienza vittoriosa nell'ultima Copa America.

