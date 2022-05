Nuovi contatti in corso tra il Milan e l'Empoli per il centrocampista 22enne Kristjan Asllani, per il quale, secondo La Repubblica, si sta per accendere un derby di mercato con l'Inter. Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero conquistati dal calciatore e la società rossonera, alle prese con il cambio di proprietà e in attesa di capire il budget per il mercato, vorrebbe bloccarlo. L'Inter, però, in questo momento è in pole anche perché Simone Inzaghi considera Asllani il perfetto vice Brozovic ed ha chiesto alla società di accelerare. In settimana sono previsti infatti dei contatti tra Beppe Marotta e il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, per cercare una svolta nella trattativa. L'ex allenatore della Lazio sta pensando, come alternativa, all'esperto Lucas Leiva, svincolato.