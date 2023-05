Nemmeno il tempo di godersi il successo netto sulla Lazio che arriva un altro impegno di campionato. Stasera l'Inter sarà di scena al Bentegodi contro un Hellas Verona rilanciato in classifica dopo gli ultimi risultati che hanno infuso grande fiducia in tutto l'ambiente. Ma i nerazzurri stanno bene, hanno ritrovato continuità e non vogliono più fermarsi.

QUI VERONA – In casa gialloblu, Zaffaroni e Bocchetti ritrovano Faraoni dopo la squalifica, mentre resta out Lasagna per un problema muscolare. Fuori causa anche Veloso. Possibile la conferma del 4-4-1-1 con Verdi alle spalle di uno tra Gaich e Djuric. Qualche dubbio di formazione: Doig, Ceccherini e Kallon insidiano Dawidowicz, Magnani e Depaoli. Sempre ko Hrustic ed Henry.

QUI INTER – Inzaghi perde Gosens e spera di riaverlo fra una decina di giorni. Rispetto al 3-1 sulla Lazio, il tecnico nerazzurro potrebbe rilanciare dall'inizio De Vrij, Dumfries e Calhanoglu per far tirare il fiato ad Acerbi (o Bastoni), Darmian e Barella (o Mkhitaryan). In regia confermato Brozovic, dubbio tra Dimarco e Bellanova (già provato a sinistra). In attacco, l'idea resta quella di continuare con l'alternanza delle coppie: stavolta tocca a Lautaro-Dzeko, con Lukaku-Correa dalla panchina. In porta si rivede Handanovic, sempre ai box il lungodegente Skriniar.

PROBABILI FORMAZIONI:

VERONA (4-4-1-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Verdi; Gaich.

Panchina: Berardi, Perilli, Cabal, Ceccherini, Coppola, Zeefuik, Doig, Sulemana, Terracciano, Duda, Ngonge, Kallon, Braaf, Djuric.

Allenatore: Zaffaroni.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Veloso, Hrustic, Henry, Lasagna.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, Darmian, Bellanova, Zanotti, Barella, Asllani, Gagliardini, Carboni, Correa, Lukaku.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar, Gosens.

ARBITRO: Orsato.

Assistenti: Mokhtar e Palermo.

Quarto uomo: Cosso.

Var: Marini (Fabbri).

