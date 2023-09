Dopo il primo scivolone della stagione, l'Inter vuole rialzare subito la testa. L'occasione arriva nel posticipo del sabato contro la Salernitana: i campani sono in crisi e la panchina di Paulo Sousa traballa, ma Inzaghi sa bene che per riannodare il filo del discorso dopo la sconfitta con il Sassuolo servirà la miglior versione della sua squadra.

QUI SALERNITANA – Il tecnico portoghese dovrà rinunciare a Candreva, ko nell'ultima partita contro l'Empoli. Non ci saranno neppure Coulibaly e Ikwuemesi. C'è incertezza sul modulo: confermare il 3-4-2-1 oppure passare a un atteggiamento più abbottonato? Per la difesa si candida Daniliuc, mentre in attacco dovrebbe rivedersi fin dal principio Dia, supportato da Cabral e Kastanos.

QUI INTER – Inzaghi non recupera Cuadrado e Sensi e, anzi, perde pure Frattesi: l'ex Sassuolo potrebbe saltare anche il Benfica in Champions. E così il ballottaggio in mezzo riguarda Klaassen e Mkhitaryan con l'olandese che potrebbe esordire dal 1' dopo la manciata di minuti di mercoledì scorso. In difesa tornano Pavard e De Vrij, così come a sinistra si rivede Carlos Augusto. Tirano il fiato Bastoni, Darmian e Dimarco. Cambio possibile anche in attacco: Sanchez si candida per una maglia e a fargli posto potrebbe essere capitan Lautaro.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Legowski, Bradaric; Cabral, Kastanos; Dia.

Panchina: Costil, Fiorillo, Lovato, Fazio, Bronn, Sambia, Maggiore, Sfait, Bohinen, Botheim, Tchaouna, Stewart.

Allenatore: Paulo Sousa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Candreva, Coulibaly, Ikwuemesi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Darmian, Bisseck, Dimarco, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado, Sensi, Frattesi.

ARBITRO: Abisso.

Assistenti: Vivenzi e Garzelli.

Quarto ufficiale: Manganiello.

Var: Irrati (Serra).

