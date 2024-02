Non c'è tempo di festeggiare. L'Inter non ha perso tempo e ha subito archiviato il successo nello scontro diretto sulla Juventus, concentrandosi immediatamente sulla Roma, avversario tostissimo specialmente all'Olimpico. La cura De Rossi sta funzionando e i giallorossi sono reduci da tre vittorie di fila. Ma i nerazzurri arrivano all'impegno odierno ulteriormente galvanizzati per l'allungo in vetta alla classifica e c'è la consapevolezza che, ancora una volta, molto dipenderà dalla propria prestazione.

QUI ROMA – Incredibile ma vero: addirittura perfino Smalling torna nell'elenco dei convocati. Oltre all'inglese, che era out da oltre 5 mesi, De Rossi recupera pure Renato Sanches, Aouar, Spinazzola e Azmoun, tornato a tempo di record dalla Coppa d'Asia. Confermato il 4-3-3, l'unico dubbio sembra essere quello riguardante Bove-El Shaarawy: con il mediano dal 1', Pellegrini si alzerebbe nel tridente con Dybala e Lukaku. Ma resta favorito l'ex Milan.

QUI INTER – Inzaghi sa che è questo il momento di spingere sull'acceleratore e non si lascia incantare dalla classifica apparentemente tranquilla considerando pure il match da recuperare. Il calendario di questo 2024 continua a essere impietoso: ecco la Roma dopo Lazio, Napoli, Fiorentina e Juventus. Nessun calo di tensione è possibile visto lo stato diforma degli avversari. E allora dentro ancora l'ormai collaudato undici con il solo dubbio che riguarda la fascia destra: Dumfries insidia Darmian. Assenti Frattesi (punta la Salernitana) e Sensi (febbre), oltre al lungodegente Cuadrado.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Panchina: Svilar, Boer, Smalling, Huijsen, Kristensen, Spinazzola, Bove, Renato Sanches, Aouar, Pisilli, Zalewski, Baldanzi, Azmoun.

Allenatore: De Rossi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: N'Dicka, Abraham.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Klaassen, Akinsanmiro, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Farris (Inzaghi squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Frattesi, Sensi.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Meli e Alassio.

Quarto ufficiale: Sacchi.

Var: Mazzoleni (Pairetto).

