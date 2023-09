L'Inter si rituffa nel clima Champions League e lo fa con una consapevolezza diversa, dovuta dall'ottima partenza in campionato, dal sonante 5-1 del derby, ma anche - se non soprattutto - dall'eredità della cavalcata europea dello scorso anno. Oggi gara di debutto nel Gruppo D a San Sebiastan contro la temibile Real Sociedad.

QUI REAL SOCIEDAD – Squadra tosta, seria e con individualità da non sottovalutare quella dei baschi, quarti nella scorsa Liga. Alguacil schiera i suoi con un 4-3-3 che in fase difensiva diventa un 4-5-1 abbassando le ali. Proprio lì, sugli esterni, c'è l'oro che luccica: da una parte Barrenetxea, dall'altra Kubo. Come punto di riferimento avanzato, invece, sta giocando Oyarzabal, che tutto è tranne una punta. I nerazzurri dovranno fare attenzione anche alla spinta dei laterali bassi e agli inserimenti di Merino. Ko André Silva, Elustondo e Merquelanz; squalificato Fernandez.

QUI INTER – Inzaghi non dovrebbe cambiare troppo rispetto alla squadra che ha disintegrato il Milan nel derby di sabato scorso, anche se sarà costretto a rinunciare a Calhanoglu per un affaticamento muscolare: pronto Asllani. Per una maglia da titolare si candida Pavard: per lui sarebbe l'esordio assoluto da interista. Occhio anche a Carlos Augusto che potrebbe far tirare il fiato a Dimarco, uscito stremato nel derby. De Vrij, Acerbi e Bastoni si giocano due maglie. Anche Frattesi e Arnautovic sperano e insidiano Barella e Thuram. Oltre ad Agoumé e Sensi (fuori lista UEFA), anche Cuadrado è rimasto a Milano per curare la tendinite. Sanchez, infine, viene dato in netto miglioramento e anche il cileno potrebbe ottenere i primi minuti in campo della stagione.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Brais Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Panchina: Fraga, Marrero, Elustondo, Odriozola, Muñoz, Pacheco, Gonzalez, Zakharyan, Olasagasti, Lebarbier, Cho, Sadiq.

Allenatore: Alguacil.

Squalificati: Fernandez (1).

Indisponibili: André Silva, Elustondo, Merquelanz.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Bisseck, Carlos Augusto, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Calhanoglu.

ARBITRO: Oliver.

Assistenti: Burt e Cook.

Quarto ufficiale: Madley.

Var: Attwell (Bebek).

