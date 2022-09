Dopo il successo rivitalizzante contro il Torino in campionato, l'Inter si rituffa immediatamente nel clima europeo della Champions League. Per la seconda giornata i nerazzurri fanno visita al Viktoria Plzen, che ne ha presi cinque dal Barcellona nel primo turno. Lautaro e compagni dovranno necessariamente rialzare la china dopo il ko patito al cospetto del Bayern al debutto di San Siro se vorranno avere qualche chance di passare il girone.

QUI VIKTORIA PLZEN – Problemi per Bilek, che non potrà contare sul talento di Kopic: al suo posto dovrebbe partire ancora Vlkanova, con Sykora a destra e Mosquera a completare la linea dei tre trequartisti alle spalle della punta. E anche qui il tecnico ceco ha qualche dubbio: Chory non è al meglio ed è in dubbio. Considerando il forfait di Kliment, non si esclude una maglia da titolare per il nigeriano Bassey.

INTER – Inzaghi ha ancora qualche nodo di formazione da sciogliere. In porta Onana o Handanovic? Il ballottaggio verrà deciso solo dopo l'ultima riunione tecnica, anche se il tecnico ha svelato di avere le idee chiare. In difesa, rispetto al match col Torino, tornerà dall'inizio Bastoni, mentre a destra Darmian appare in vantaggio su Dumfries. E a sinistra? Gosens più di Dimarco. Mkhitaryan prova a insidiare Calhanoglu, mentre in attacco potrebbe arrivare una nuova chance per Correa. Lukaku ancora assente.

---