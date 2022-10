Archiviato il capitolo Champions League con la missione compiuta contro il Viktoria Plzen, l'Inter si risintonizza sulle frequenze del campionato con l'obiettivo di continuare la risalita, provando a reinserirsi nella corsa scudetto. Oggi l'avversaria è la Samp dell'ex Stankovic, ma i nerazzurri non potranno avere premura del grande amico viste le urgenze di classifica.

QUI INTER – Rispetto al match di mercoledì, Inzaghi dovrebbe rilanciare dall'inizio De Vrij in luogo di Acerbi, mentre si va verso la conferma della linea mediana con Calhanoglu regista in mezzo a Barella e Mkhitaryan. Soliti dubbi sulle corsie laterali: Darmian e Gosens provano a insidiare Dumfries e Dimarco che però restano favoriti. In attacco, invece, Dzeko e Correa si contendono una maglia per giocare a fianco di Lautaro, con Lukaku in panchina pronto a mettere ulteriori minuti nelle gambe dopo quelli di mercoledì. Resta fuori il solo Brozovic, che spera di tornare tra i convocati per il match di martedì con il Bayern Monaco.

QUI SAMPDORIA – Qualche dubbio di formazione per Stankovic, reduce dalla vittoria a Cremona (prima dei genovesi in questo campionato). Amione e Augello, in difesa, partono in vantaggio su Ferrari e Murru. A centrocampo, invece, la sfida per una maglia è tra Verre e Sabiri. Ko Quagliarella che si unisce alla lista degli indisponibli. Recuperato l'ex Murillo.

