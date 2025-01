Ci siamo: ultima giornate della fase uno di Champions League. Stasera si chiude il girone unico, poi la classifica deciderà chi andrà direttamente agli ottavi (le prime otto), chi agli spareggi e chi sarà fuori da tutto. L'Inter, al momento, è quarta in classifica, a pari punti con l'Arsenal ma con una differenza reti peggiore: basta un punto per la matematica certezza di volare direttamente al prossimo turno, però anche il piazzamento ha una sua importanza e allora Lautaro e compagni faranno di tutto per vincere un'altra partita.

QUI INTER – Inzaghi non recupera né Calhanoglu né Acerbi: il turco spera di poter essere almeno in panchina nel derby di domenica, ancora mistero sulla situazione del difensore. Fuori lista Uefa resta Correa, mentre Palacios è a un passo dal Monza. Rispetto al 4-0 di Lecce, si prevedono i rientri dall'inizio di Pavard, Asllani e Dimarco. Titolare anche Bisseck che darà un po' di respiro a De Vrij, mentre in attacco è vivo il ballottaggio tra Taremi (non al meglio per un fastidio agli addominali) e Arnautovic per affiancare Lautaro. Tirano il fiato, almeno inizialmente, anche Barella e Thuram. Occhio al giallo: in diffida Dumfries e Barella.

QUI MONACO – I monegaschi hanno ancora qualche flebile speranza di entrare nel G8 e per alimentare il sogno servirà vincere stasera. Il tecnico Hütter recupera in extremis l'ex juventino Zakaria, ma perde Singo (decisivo con un gol nell'1-0 all'Aston Villa) e deve arrangiarsi in difesa: Salisu o Mawissa vicino a Kehrer, con Caio Henrique che spera in una maglia. Indisponibili Balogun, Singo e Ilenikhena, mentre non è eleggibile l'ultimo arrivato Biereth.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Zielinski, Barella, Thuram, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Calhanoglu, Acerbi.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo.

Panchina: Köhn, Lienard, Teze, Caio Henrique, Ouattara, Magassa, Diop, Golovin, Bouabré, Diatta, Michal.

Allenatore: Hütter.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Balogun, Singo, Ilenikhena.

ARBITRO: Peljto.

Assistenti: Beljo e Ibrisimbegovic.

Quarto ufficiale: Gigovic.

Var: Dankert (Lasyk).

