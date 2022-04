È il grande giorno del derby di coppa che decreterà chi tra Inter e Milan volerà in finale di Coppa Italia. Lo 0-0 dell'andata lascia un piccolo vantaggio ai rossoneri, considerando che in Italia, a differenza delle coppe europee, vale ancora la regola dei gol fuori casa in caso di parità globale. Una sfida nella sfida: le due milanesi si stanno giocando anche lo scudetto e il match di stasera, in un Meazza sold-out, potrebbe pesare anche sulla corsa tricolore.



QUI INTER – Inzaghi ha sorpreso tutti in campionato, quando si pensava a un mini-turnover a La Spezia. E allora non è così improbabile vedere in campo oggi gli interpreti che secondo molti avrebbero dovuto farlo contro la squadra di Thiago Motta. Dimarco, ad esempio, potrebbe essere preferito a Bastoni, uscito con qualche acciacco dalla partita di venerdì scorso. Occhio alle fasce, dove Darmian e Gosens scalpitano e potrebbero consentire a Dumfries e Perisic di tirare il fiato. Difficile, invece, pronosticare modifiche alla cerniera di metà campo Barella-Brozovic-Calhanoglu. Infine, in attacco, l'idea del tecnico piacentino potrebbe essere quella di riproporre dall'inizio il tandem Lautaro-Sanchez che tanto bene ha fatto nel secondo tempo del Picco, tenendo in panchina Correa, Dzeko e Caicedo. Tutte ipotesi che al momento restano valide, ma pur sempre alternative a quella ormai considerata la formazione base.



QUI MILAN – Un paio di assenze pesanti in casa rossonera, con Pioli che non potrà contare su Ibrahimovic e Florenzi, oltre, ovviamente, sul lungodegente Kjaer. Si spera di recuperare Romagnoli, che resta in bilico come Castillejo. Nel solito 4-2-3-1, il tecnico milanista deve scegliere chi schierare sulla trequarti, ruolo chiave perché al prescelto spetterà anche il compito di marcare Brozovic: Kessie e Krunic favoriti su Diaz. Rispetto alla partita contro il Genoa, torna Calabria e Kalulu può spostarsi a fianco di Tomori. Messias in vantaggio su Saelemaekers per completare la linea dei tre alle spalle di Giroud.



