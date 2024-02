Ci siamo, ecco la notte. L'Inter attende la Juventus in un Meazza completamente esaurito che sarà cornice corretta di una partita attesissima. Si affrontano la prima e la seconda della classe: due modi quasi opposti di intendere calcio, che però stanno fruttando eccome per la gioia dei due allenatori. Dopo tante schermaglie e chiacchiere (per il 99% giunte da Torino...), si va in campo.

QUI INTER – Inzaghi e i suoi arrivano all'appuntamento con un pieno di consapevolezza dettato dalla stagione fin qui disputata, logica conseguenza degli ultimi mesi di quella passata. E anche la forma, dopo un piccolo momento in cui i nerazzurri hanno rifiatato, è tornata a splendere. Tutti a disposizione ad eccezione di Cuadrado. Scelte fatte: rispetto a Firenze, riecco dal 1' Acerbi, Dimarco, Calhanoglu e Barella. Darmian ancora preferito a Dumfries, davanti confermatissima la Thu-La: il tandem affiatatissimo ha fame...

QUI JUVENTUS – I bianconeri, reduci dal passo falso casalingo con l'Empoli, si sono fermati proprio quando pensavano di poter invece rosicchiare qualche punto sui rivali. Allegri ha convocato anche gli ultimi arrivati Djaló e Alcaraz, ma non avrà con sé lo squalificato Milik. Rabiot torna titolare anche se non al meglio, davanti Yildiz e Chiesa si giocano una maglia per affiancare Vlahovic.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djaló, Alex Sandro, Nicolussi Caviglia, Alcaraz, Nonge, Miretti, Weah, Iling-Junior, Chiesa.

Allenatore: Allegri.

Squalificati: Milik (1), Pogba, Fagioli.

Indisponibili: Kean, De Sciglio.

ARBITRO: Maresca.

Assistenti: Carbone e Giallatini.

Quarto ufficiale: Doveri.

Var: Irrati (Di Paolo).

