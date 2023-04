Una partenza a razzo: questo quello che l'Inter intende fare all'alba del tour-de-force di aprile, mese nel quale i nerazzurri giocheranno ben 9 partite: 5 di campionato, 2 di Champions e 2 di Coppa Italia. Si comincia oggi con la Fiorentina a San Siro: Onana e compagni intendono lasciarsi alle spalle i ko con Spezia e Juventus per rilanciarsi in classifica.

QUI INTER – La certezza di Inzaghi si chiama Lukaku. Il belga è tornato galvanizzato dai 4 gol con il Belgio e sarà certamente titolare al centro dell'attacco. Considerando i problemi di Dzeko e le fatiche di Lautaro, possibile che con Big Rom ci sia Correa: il Tucu è in leggero vantaggio sul Toro. Assenze pesanti in tutte le altre zone del campo. In difesa fuori Skriniar e lo squalificato D'Ambrosio: Darmian ancora nei tre davanti a Onana, poi De Vrij e Acerbi con Bastoni recuperato ma probabilmente in panchina. Sulle fasce: torna Gosens, Dimarco ko, confermato Dumfries. E in mezzo pesa il forfait di Calhanoglu: chiavi della manovra affidate a Brozovic tra Barella e Mkhitaryan.

QUI FIORENTINA – Pochi problemi per Italiano, che però proprio alla vigilia perde Duncan: l'ex canterano nerazzurro si unisce alla lista degli indisponibili che conta Sirigu e Jovic. Per il resto, ampio ventaglio di scelta per il tecnico viola: ballottaggio in difesa tra Milenkovic e Martinez Quarta, mentre sulla trequarti due tra Bonaventura, Saponara, Barak e Nico Gonzalez dovranno accomodarsi in panchina. Cabral sarà il riferimento avanzato.

