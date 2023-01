Con la super-carica derivante dal 3-0 al Milan in Supercoppa, l'Inter torna in campo in campionato nel posticipo del lunedì sera ospitando l'Empoli. I toscani sono in una posizione di ragionevole tranquillità, ma il campionato è lungo e tutti gli obiettivi restano a disposizione, tanto in testa quanto in coda.

QUI INTER – Qualche cambio, ma non una rivoluzione: questa l'idea di Inzaghi che valuta almeno un paio di avvicendamenti rispetto all'undici iniziale del derby di Riyad. Dovrebbero tornare dal 1' i due olandesi De Vrij e Dumfries in luogo di Acerbi e Darmian, ma non le conferme dei due italiani non vanno escluse a priori. Da capire la possibilità di inserire Asllani e Gagliardini, considerando gli sforzi fatti nell'ultimo periodo dai tre centrocampisti titolari, mentre Brozovic resta ancora ai box. Lukaku c'è, ma partirà dalla panchina. Lautaro e Dzeko favoriti come tandem offensivo, anche se Correa scalpita.

QUI EMPOLI – Problemi per Zanetti a metà campo. Il tecnico dei toscani è privo dello squalificato Marin e dell'infortunato Grassi: Henderson il favorito per giostrare davanti la difesa nel consueto 4-3-1-2. De Winter-Walukiewicz il ballottaggio per affiancare Luperto in difesa, Caputo e Satriano l'accoppiata di punta. Convocato anche il giovane Nabian, ko Destro, Tonelli e Ismajli.

