Dopo lo scivolone dell'Olimpico, l'Inter torna subito in campo e ospita la Cremonese. L'obiettivo è quello di riprendere la marcia e non perdere ulteriore terreno in vista del tour-de-force che attende i nerazzurri tra campionato e Champions League. Già da stasera, insomma, ci si attende una reazione veemente ai venti di crisi adombrati da più parti.

QUI INTER – Inzaghi non avrà Lukaku: questa è la notizia delle ultime ore. Il belga salterà certamente la sfida di oggi, il derby, il Bayern con ogni probabilità anche il Torino. Big Rom potrebbe rivedersi tra il Viktoria Plzen (dura) e l'Udinese (non scontato). Altrimenti arrivederci a dopo la sosta. Chi al posto del belga? Dzeko appare in vantaggio su Correa. Poi diversi dubbi. Onana insidia Handanovic per la sua prima ufficiale con la nuova maglia. Anche D'Ambrosio potrebbe avere una chance per far tirare il fiato a Skriniar o De Vrij. E occhio alla candidatura di Asllani in cabina di regia. Si va verso il rilancio dal 1' di Gosens e Calhanoglu, mentre a destra non è da escludere l'impiego di Darmian al posto di Dumfries. Ancora out Mkhitaryan che punta il derby.



QUI CREMONESE – Due le assenze che potrebbero pesare in difesa per Alvini, quelle di Lochoshvili e Chiriches, fino a ieri ancora in forte dubbio per la gara di stasera. Ragionevolmente, difesa a tre confermata con Bianchetti tra Aiwu e Vasquez. Qualche ballottaggio ancora vivo: Ghiglione-Baez a destra e Zanimacchia-Pickel in mediana. In attacco, Okereke e Dessers ancora favoriti per partire dall'inizio.

