La notte di Inter-Bayern, ritorno dei quarti di Champions League. I nerazzurri si sono imposti 2-1 a Monaco di Baviera una settimana fa e ora al Meazza c'è da completare l'opera andandosi a prendere il pass per le semifinali dove ad attendere la vincente del confronto c'è il Barcellona di Yamal. È per queste notti che una squadra lavora quotidianamente: sono le notti che fanno la storia di un club.

QUI INTER – Inzaghi ha pochissimi dubbi di formazione, anzi solo uno e riguarda la fascia sinistra. Carlos Augusto è in grandissima forma, in Germania ha letteralmente arato la corsia mancina, ma difficilmente il tecnico nerazzurro rinuncerà alla qualità di Dimarco, non impiegabile all'andata (sebbene figurasse in panchina) per un fastidio muscolare. Per il resto, in campo andrà l'undici che oggi offre maggiori garanzie: Pavard-Acerbi-Bastoni davanti a Sommer; Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan la linea di centrocampo; Darmian a destra (Dumfries, al pari di Zielinski, è ancora ai box); in attacco grande fiducia nella Thu-La, che all'Allianz Arena ha fatto malissimo alla statica difesa di Kompany. In campo senza pensare al vantaggio e soprattutto senza paura.

QUI BAYERN MONACO – Un paio di recuperi preziosi per Kompany, che già contro il Dortmund aveva riabbracciato Pavlovic e Coman. Niente da fare, invece, per Neuer, anche se ieri mattina si parlava di una sua possibile convocazione. Restano indisponibili anche Upamecano, Ito, Davies e Musiala. Rispetto al match di una settimana fa, l'unico cambio dovrebbe essere l'inserimento di Müller per Guerrerio. Due i ballottaggi: lo stesso Guerreiro che insidia Stanisic e Gnabry che spera di scalzare Sané.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zalewski, Cocchi, Asllani, Frattesi, Berenbruch, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zielinski, Dumfries.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.

Panchina: Peretz, Klanac, Boey, Guerreiro, Palhinha, Pavlovic, Gnabry, Karl, Kusi-Asare, Coman, Vidovic.

Allenatore: Kompany.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Musiala.

ARBITRO: Vincic.

Assistenti: Klancnik e Kovacic.

Quarto ufficiale: Jug.

Var: Borosak (Higler).

