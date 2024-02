Ci siamo. Stasera torna la Champions League, primo turno a eliminazione diretta dopo i gironi. L'Inter, vicecampione d'Europa, ospita l'Atletico Madrid del Cholo Simeone: un confronto tra due colossi del calcio europeo. Ma se i Colchoneros sono ormai un'abitudine dei piani alti della Champions, per i nerazzurri si tratta di un ritorno al top che parte solo dall'anno scorso. E l'idea è proprio quella di ripetere quella cavalcata culminata con la finale di Istanbul giocata alla pari con lo spaziale City di Guardiola.

QUI INTER – Inzaghi l'ha detto in conferenza: "I ragazzi stanno tutti bene". A parte Acerbi, considerando che Cuadrado e Sensi non sono in lista UEFA, sono tutti a disposizione del tecnico nerazzurro che dunque ha un ampio ventaglio di scelta. Rispetto al match con la Salernitana, dovrebbero tornare Darmian e Dimarco sulle fasce, anche se a destra è aperto il ballottaggio tra l'ex United e Dumfries. Per il resto, dentro i soliti noti, compreso De Vrij al centro della difesa, la cerniera di metà campo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan e la Thu-La in prima linea.

QUI ATLETICO MADRID – Tanto rumore per nulla: Morata è recuperato e fa regolarmente parte dei convocati. Da valutare un suo impiego dall'inizio. Con la truppa è partito anche Gabriel Paulista, mentre restano ai box Azpilicueta e Lemar. Oltre al dubbio in attacco (il jolly Llorente, Correa, Depay e Morata si giocano una maglia per affiancare Griezmann), resiste il ballottaggio in difesa tra Gimenez e Savic. Witsel dovrebbe essere confermato nel pacchetto arretrato nell'ormai consueto 3-5-2, mentre a sinistra Reinildo è in vantaggio sul più offensivo Lino.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Stankovic, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Griezmann, Llorente.

Panchina: Moldovan, Gomis, Savic, Gabriel Paulista, Moreno, Lino, Barrios, Vermeeren, Riquelme, Depay, Correa, Morata.

Allenatore: Simeone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Azpilicueta, Lemar.

ARBITRO: Kovacs.

Assistenti: Marinescu e Artene.

Quarto ufficiale: Fesnic.

Var: Fritz (Popa).

